Bravo Marcello | gli aretini aspettavano i moccoli e invece arrivano i complimenti
Dopo settimane di campagna elettorale, Vincenzo Ceccarelli ha riconosciuto il risultato delle elezioni senza contestazioni o richieste di revisione. La sua dichiarazione è stata di accettazione, evitando polemiche o richieste di verifiche. La sua scelta ha sorpreso gli osservatori, considerando le tensioni e le promesse fatte durante la campagna. Nessuna richiesta di controverifica o ricorso è stata presentata, e il risultato è stato ufficialmente confermato.
Cortona s’accende de fumetti e maschere: oh, qui c’è da perdere la testa! Dopo la sconfitta al ballottaggio, l'ex candidato del centrosinistra si congratula con Marcello Comanducci e promette un'opposizione «ferma e rigorosa». Un gesto di fair play che, di questi tempi, fa quasi notizia AREZZO – Dopo settimane di campagna elettorale, comizi, appelli al cambiamento, promesse e qualche stoccata, Vincenzo Ceccarelli ha spiazzato gli osservatori politici aretini con un gesto ormai rarissimo: ha accettato il risultato delle urne senza chiedere il Var. Il candidato sconfitto del centrosinistra si è infatti congratulato con Marcello Comanducci per l’elezione a sindaco, augurandogli buon lavoro «nell’interesse di tutta la comunità di Arezzo». 🔗 Leggi su Lortica.it
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Milan, Bartesaghi: “Estupinan? Bravo giocatore. Gli ho fatto i complimenti dopo il gol nel derby”Il difensore del Milan, nato nel 2005, ha preso il posto di Pervis Estupinan nella formazione principale di Allegri dopo poche partite di campionato.
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