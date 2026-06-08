Bianco di Luna il white party che apre l’estate a Villa Artemide

Da ilsipontino.net 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 20 giugno, a San Salvatore di Manfredonia, Villa Artemide si trasforma per la prima serata estiva dell'anno. Si chiama Bianco di Luna, un white party all'aperto nel giardino del Gargano, sotto le stelle di giugno. La serata prevede un ticket da 35 euro che include 5 food corner e 1 beverage.Nel giardino troverete il caciocavallo impiccato alla brace, gli spaghetti all'assassina, il panzerotto fritto, lo spiedo di carne e il tiramisù. E in più, l'angolo del casaro della Cooperativa San Salvatore che lavora in diretta, uno dei momenti che chi conosce Villa Artemide aspetta sempre. A fare da colonna sonora alla notte ci pensano il DJ Set di Beppe Pacillo e la musica e animazione di Gio & Trio Italiano, con il travolgente ritmo della musica italiana. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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