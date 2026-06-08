Sabato 20 giugno, a San Salvatore di Manfredonia, Villa Artemide si trasforma per la prima serata estiva dell'anno. Si chiama Bianco di Luna, un white party all'aperto nel giardino del Gargano, sotto le stelle di giugno. La serata prevede un ticket da 35 euro che include 5 food corner e 1 beverage.Nel giardino troverete il caciocavallo impiccato alla brace, gli spaghetti all'assassina, il panzerotto fritto, lo spiedo di carne e il tiramisù. E in più, l'angolo del casaro della Cooperativa San Salvatore che lavora in diretta, uno dei momenti che chi conosce Villa Artemide aspetta sempre. A fare da colonna sonora alla notte ci pensano il DJ Set di Beppe Pacillo e la musica e animazione di Gio & Trio Italiano, con il travolgente ritmo della musica italiana. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Bianco di Luna”, il white party che apre l’estate a Villa Artemide

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Abbassa il tuo sguardo, bella luna, e inonda questa scena, Versa benigna i fiotti del nimbo della notte Su volti orrendi, tumefatti, violacei, Sopra i morti riversi con le braccia spalancate, Versa il tuo nimbo generoso, sacra luna. Nel 1819 nasceva #WaltWhitma x.com

Bianco di Luna: il white party che apre l’estate a Villa ArtemideBIANCO DI LUNA — IL WHITE PARTY CHE APRE L'ESTATE A VILLA ARTEMIDE Sabato 20 giugno, a San Salvatore di Manfredonia, Villa Artemide si trasforma per la ... ilsipontino.net