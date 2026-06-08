Autovelox mobili | tutti i controlli della settimana in Lombardia

Questa settimana, lungo le strade principali della Lombardia, la polizia effettuerà numerosi controlli con autovelox mobili. Le verifiche riguarderanno i limiti di velocità e saranno svolte in diverse aree della regione. Non sono stati comunicati orari precisi o località specifiche, ma si prevede un’intensa attività di monitoraggio da parte delle forze dell’ordine. I controlli si inseriscono in un piano periodico di verifiche stradali per la sicurezza.

Anche questa settimana saranno numerosi i controlli che verranno effettuati sulle principali strade della Lombardia dagli agenti della polizia con l'ausilio degli autovelox mobili.Duplice l'obiettivo dei pattugliamenti: da un lato quello di vigilare sul rispetto delle regole del codice della. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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