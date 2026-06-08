Appiano Gentile Inter | stagione conclusa

Da internews24.com 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inter ha concluso la stagione. La formazione per il prossimo impegno è stata annunciata, con alcuni giocatori ancora infortunati e altri in recupero. Sono stati comunicati anche i giocatori diffidati. La notizia arriva da Appiano Gentile, sede del club. Nessuna informazione sui dettagli del calendario o sui tempi di ritorno in campo dei singoli atleti.

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Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa  Inter  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati  e novità da Appiano Gentile. Stagione conclusa. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu  Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. Diffidati Inter: chi è a rischio squalifica tra i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

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