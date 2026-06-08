Notizia in breve

Domenica 14 giugno alle 10:30 si svolgerà un’apertura esclusiva del Castello Marchione di Conversano. La visita permette di accedere all’interno dell’antica residenza seicentesca dei Conti di Conversano, un edificio storico situato nel centro della città. L’evento è aperto al pubblico e offre l’opportunità di esplorare gli ambienti del castello, normalmente non accessibili. La visita è prevista in orario mattutino e si svolgerà con modalità di accesso limitate.