Apertura esclusiva del castello Marchione di Conversano

Da baritoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 14 giugno alle 10:30 si svolgerà un’apertura esclusiva del Castello Marchione di Conversano. La visita permette di accedere all’interno dell’antica residenza seicentesca dei Conti di Conversano, un edificio storico situato nel centro della città. L’evento è aperto al pubblico e offre l’opportunità di esplorare gli ambienti del castello, normalmente non accessibili. La visita è prevista in orario mattutino e si svolgerà con modalità di accesso limitate.

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Apertura Esclusiva del Castello Marchione di ConversanoDomenica 14 giugno – ore 10:30Castello Marchione, ConversanoUn’occasione imperdibile per scoprire uno dei luoghi più affascinanti della nostra regione: il Castello Marchione, antica residenza seicentesca dei Conti di Conversano.Il nostro. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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