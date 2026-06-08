Apertura esclusiva del castello Marchione di Conversano
Domenica 14 giugno alle 10:30 si svolgerà un’apertura esclusiva del Castello Marchione di Conversano. La visita permette di accedere all’interno dell’antica residenza seicentesca dei Conti di Conversano, un edificio storico situato nel centro della città. L’evento è aperto al pubblico e offre l’opportunità di esplorare gli ambienti del castello, normalmente non accessibili. La visita è prevista in orario mattutino e si svolgerà con modalità di accesso limitate.
Apertura Esclusiva del Castello Marchione di ConversanoDomenica 14 giugno – ore 10:30Castello Marchione, ConversanoUn’occasione imperdibile per scoprire uno dei luoghi più affascinanti della nostra regione: il Castello Marchione, antica residenza seicentesca dei Conti di Conversano.Il nostro. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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