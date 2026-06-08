Anticipazioni Un Posto al Sole 8-12 giugno | Diego e Lorenza sempre più vicini arriva una brutta notizia per Rosa Crisitina si sente tradita
Le puntate di Un Posto al Sole in onda dall’8 al 12 giugno 2026 saranno caratterizzate da nuovi sviluppi sentimentali e da tensioni destinate a lasciare il segno. Al centro della scena ci saranno Diego e Lorenza, protagonisti di un rapporto che si farà sempre più intenso e che potrebbe modificare gli equilibri di Palazzo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Un Posto al Sole anticipazioni 9 novembre: Espedito terrorizza Guido. Un Posto al Sole anticipazioni 10 novembre: Diego affronta Mattia. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Un Posto al Sole, trame 8-12 giugno 2026: la notizia di Pino cambia tutto per Rosa
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