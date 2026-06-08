Al royal wedding dell' anno un gesto ha chiarito il rapporto di Eugenia e Beatrice di York con il principe William Su Amicait

Il 6 giugno si è svolto il matrimonio reale presso la chiesa di All Saints a Kemble, nel Gloucestershire. Durante l’evento, un gesto ha evidenziato il rapporto tra le due sorelle, Eugenia e Beatrice di York, e il principe William. La cerimonia ha attirato l’attenzione dei media, con particolare attenzione ai comportamenti e alle interazioni tra i membri della famiglia reale presenti.

Il 6 giugno, nella chiesa di All Saints a Kemble, nel Gloucestershire, si è celebrato il royal wedding dell’anno. Quello tra Peter Phillips, figlio primogenito della principessa Anna, e l’infermiera del Servizio Sanitario Nazionale Harriet Sperling. Le nozze, celebrate in maniera privata, hanno visto presenti molti membri dei Windsor, da re Carlo con Camilla a William con Kate Middleton fino a Sofia ed Edoardo di Edimburgo e, ovviamente, la principessa Anna e Zara Tindall con il marito Mike. Eugenia e Beatrice al royal wedding dell’anno. Tra gli invitati al royal wedding c’erano anche Beatrice, 37 anni, ed Eugenia, 36, figlie dell’ex principe Andrea e cugine dello sposo. 🔗 Leggi su Amica.it

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