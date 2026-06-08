Sono 62 le vetture iscritte alla 94ª edizione delle 24 Ore di Le Mans del 2026, valida come tappa del FIA World Endurance Championship. Tra i partecipanti, Ferrari si distingue come leader del gruppo, mentre Genesis presenta una novità tra le squadre in gara. La competizione segue le recenti gare di Imola e Spa-Francorchamps, che hanno preceduto l’evento di quest’anno. La lista degli iscritti include diverse case automobilistiche, senza ulteriori dettagli sui team o piloti.

Sono 62 gli iscitti per la 94ma 24h Le Mans, tappa del FIA World Endurance Championship 2026 dopo la spettacolare 6h di Imola e l’evento di un mese fa in Belgio a Spa-Francorchamps. Le Hypercar restano le regine della competizione francese, le LMP2 e le LMGT3 sono confermate come le altre due classi contemporaneamente in azione lungo i 13km del Circuit de la Sarthe. La Ferrari 499P guida il gruppo dopo il successo ottenuto negli ultimi tre anni. In totale sono 18 le unità presenti nella realtà citata che oltre al marchio di Maranello vede Cadillac, BMW, Alpine, Aston Martin, Toyota, Peugeot e da quest’anno anche Genesis. I coreani con le inedite GMR-001 sono la vera news dello schieramento che nel 2027 si amplierà con l’ingresso di Ford e di McLaren. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - 24 Ore di Le Mans 2026: chi parteciperà? Ferrari guida il gruppo, novità Genesis

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6 Hours of Spa 2026 | Genesis Magma Racing | WEC

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