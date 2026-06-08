10 Giugno | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 10 giugno è il 161º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Chi nasce in questa data viene descritto come energico e determinato, con una spiccata capacità di affrontare le sfide. La giornata è associata a caratteristiche come il coraggio e uno spirito pratico. Non ci sono eventi storici o legami specifici con questa data che siano stati menzionati nel testo.

Il 10 giugno è il 161º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è energico e determinato, con una forte capacità di affrontare le sfide con coraggio e spirito pratico.Santo del giorno: San Massimo d’Aveia, martire.Proverbio del giorno: Quando cantano le cicale, vattene a lavorare con il. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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