Un Posto al Sole Ipotetiche Puntate | Samuel fuori dalla società e Lorenza sempre più potente?

Un Posto al Sole, Ipotetiche Puntate: Una teoria che mette al centro il rapporto tra Lorenza e Diego. Se tutto fosse stato pianificato fin dall’inizio, il colpo di scena sarebbe clamoroso. Il dubbio più importante resta uno: Lorenza prova davvero dei sentimenti oppure sta inseguendo un obiettivo molto diverso? Un Posto al Sole, la vera strategia di Lorenza: amore sincero o piano studiato? Una nuova arrivata che sembra aver bisogno di aiuto Al suo arrivo al Vulcano, Lorenza appare come una giovane donna alle prese con numerose difficoltà. I problemi lavorativi sembrano inseguirla e la sua posizione all’interno del locale appare tutt’altro che stabile. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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