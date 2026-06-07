Tommaso Zorzi ammette di non avere più rapporti con Aurora Ramazzotti | i motivi

Tommaso Zorzi ha dichiarato di non avere più rapporti con Aurora Ramazzotti. La loro amicizia si è interrotta e non ci sono più contatti tra i due. La notizia è stata confermata dallo stesso Zorzi senza ulteriori dettagli sui motivi.

Tommaso Zorzi, noto influencer, ha recentemente confermato la fine della sua amicizia con Aurora Ramazzotti. Durante un episodio del suo podcast Non lo Faccio X Moda, Zorzi ha espresso il suo dispiacere per l’allontanamento avvenuto nel tempo, sottolineando che non c’è stata cattiveria ma una semplice separazione. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ritorno di fiamma? La verità sul loro attuale legame Un’amicizia che affonda le radici nella giovinezza. Il legame tra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti risale ai tempi della scuola, dove entrambi hanno condiviso momenti significativi. Tuttavia, con il passare degli anni, le loro strade si sono allontanate, portando a una rottura che ha colpito profondamente Zorzi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti, la fine di un’amicizia che sembrava destinata a durareTommaso Zorzi ha dichiarato che la loro amicizia con Aurora Ramazzotti è definitivamente conclusa e non ci sono possibilità di riapertura.

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