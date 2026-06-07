Senatore di Forza Italia accusato di violenza La Russa apre un' indagine interna

Notizia in breve

Un senatore di Forza Italia è stato accusato di violenza sessuale da una donna. La denuncia ha portato all'apertura di un’indagine da parte della magistratura. Il senatore respinge le accuse e nega ogni coinvolgimento. Il leader del partito ha annunciato un’indagine interna per chiarire la vicenda. La procura ha confermato di aver avviato le verifiche senza ulteriori dettagli. La vicenda è al momento sotto inchiesta.