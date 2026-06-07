Senatore di Forza Italia accusato di violenza La Russa apre un' indagine interna
Un senatore di Forza Italia è stato accusato di violenza sessuale da una donna. La denuncia ha portato all'apertura di un’indagine da parte della magistratura. Il senatore respinge le accuse e nega ogni coinvolgimento. Il leader del partito ha annunciato un’indagine interna per chiarire la vicenda. La procura ha confermato di aver avviato le verifiche senza ulteriori dettagli. La vicenda è al momento sotto inchiesta.
AGI - Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro respinge con fermezza la ricostruzione giornalistica in merito a una presunta indagine a suo carico per l'ipotesi di reato di violenza sessuale, scaturita dalla denuncia di una donna. La smentita è giunta per il tramite del suo legale, l'avvocato Roberto Guida, a seguito di un articolo pubblicato dal quotidiano la Repubblica. Attraverso una nota ufficiale del proprio difensore, il parlamentare ha espresso la propria posizione ufficiale: La posizione del senatore. "In riferimento all'articolo uscito oggi a firma Conchita Sannino, il senatore rappresenta il proprio stupore e dichiara la propria totale estraneità ai fatti. 🔗 Leggi su Agi.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Commenti deplorevoli del senatore di FI Silvestro accusato di violenza sessuale
Notizie e thread social correlati
Francesco Silvestro, il senatore di Forza Italia accusato di violenza sessuale si scusa: «Le mie parole sbagliate»Un senatore di Forza Italia ha chiesto scusa dopo aver utilizzato parole inappropriate durante un colloquio telefonico con una giornalista di...
Temi più discussi: Violenza in ufficio al Senato. Imprenditrice denuncia parlamentare di Forza Italia; Senatore di Forza Italia accusato di violenza, La Russa apre un'indagine interna; L’accusa di violenza sessuale contro un senatore di Forza Italia; Una donna denuncia il senatore di Forza Italia Silvestro: Costretta a un atto sessuale nel suo ufficio. Lui nega.
Il leader di Forza Italia e vicepresidente commenta, a margine dell'assemblea di Federvini, la vicenda del senatore del suo partito, accusato di violenza sessuale da una imprenditrice. x.com
Sarà la giustizia, naturalmente, a indagare sulla vicenda del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato da parte di un’imprenditrice di una violenza sessuale che sarebbe avvenuta nel suo studio al Senato. Ma i commenti deplorevoli nei confronti d facebook
Il senatore Kinsey mi fa incazzare da morire reddit
Chi è Francesco Silvestro, il senatore di Forza Italia accusato di violenza sessualeUn’accusa, pesante, di violenza sessuale. Ad avanzarla un’imprenditrice, che ha denunciato Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia e presidente della Commissione parlamentare per le Questioni re ... affaritaliani.it
Indagato per violenza sessuale il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia. Coinvolto anche un carabiniereStando a Repubblica, nell'inchiesta sarebbe coinvolto anche il carabiniere Antonio P., indagato per tentata violenza privata ... affaritaliani.it