Senatore di Forza Italia accusato di violenza La Russa apre un' indagine interna

Da agi.it 7 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un senatore di Forza Italia è stato accusato di violenza sessuale da una donna. La denuncia ha portato all'apertura di un’indagine da parte della magistratura. Il senatore respinge le accuse e nega ogni coinvolgimento. Il leader del partito ha annunciato un’indagine interna per chiarire la vicenda. La procura ha confermato di aver avviato le verifiche senza ulteriori dettagli. La vicenda è al momento sotto inchiesta.

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AGI - Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro respinge con fermezza la ricostruzione giornalistica in merito a una presunta indagine a suo carico per l'ipotesi di reato di violenza sessuale, scaturita dalla denuncia di una donna. La smentita è giunta per il tramite del suo legale, l'avvocato Roberto Guida, a seguito di un articolo pubblicato dal quotidiano la Repubblica. Attraverso una nota ufficiale del proprio difensore, il parlamentare ha espresso la propria posizione ufficiale: La posizione del senatore. "In riferimento all'articolo uscito oggi a firma Conchita Sannino, il senatore rappresenta il proprio stupore e dichiara la propria totale estraneità ai fatti. 🔗 Leggi su Agi.it

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