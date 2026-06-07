Meloni | Sulla mia assenza al vertice in Montenegro polemiche ridicole di una sinistra disperata

Da agi.it 7 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giorgia Meloni ha commentato le critiche sulla sua assenza al vertice europeo sui Balcani in Montenegro, definendole “ridicole” e provenienti da una “sinistra disperata”. La premier ha ribadito che non ha partecipato all’incontro e ha respinto le polemiche, senza fornire dettagli sulle motivazioni della sua assenza. Le dichiarazioni sono arrivate dopo che alcune forze politiche avevano sollevato questioni sulla sua mancata presenza.

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AGI - Giorgia Meloni definisce " ridicole " le polemiche arrivate da una "sinistra disperata " che critica la premier per la mancata partecipazione al vertice europeo sui Balcani in Montenegro. Meloni: "Polemiche ridicole da una sinistra disperata". "Le polemiche sul presunto isolamento le lascio volentieri a una sinistra disperata, per quanto invece riguarda chi adombra ragioni politiche per la mia assenza, ricordo che quando ho qualcosa da dire, la dico. Gli atteggiamenti infantili o morettiani 'mi si nota di più se vengo o se non vengo' li lascio volentieri ad altri", dice Meloni  in un colloquio con il Corriere della Sera commentando le critiche delle opposizioni. 🔗 Leggi su Agi.it

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