Meloni | Sulla mia assenza al vertice in Montenegro polemiche ridicole di una sinistra disperata
Giorgia Meloni ha commentato le critiche sulla sua assenza al vertice europeo sui Balcani in Montenegro, definendole “ridicole” e provenienti da una “sinistra disperata”. La premier ha ribadito che non ha partecipato all’incontro e ha respinto le polemiche, senza fornire dettagli sulle motivazioni della sua assenza. Le dichiarazioni sono arrivate dopo che alcune forze politiche avevano sollevato questioni sulla sua mancata presenza.
AGI - Giorgia Meloni definisce " ridicole " le polemiche arrivate da una "sinistra disperata " che critica la premier per la mancata partecipazione al vertice europeo sui Balcani in Montenegro. Meloni: "Polemiche ridicole da una sinistra disperata". "Le polemiche sul presunto isolamento le lascio volentieri a una sinistra disperata, per quanto invece riguarda chi adombra ragioni politiche per la mia assenza, ricordo che quando ho qualcosa da dire, la dico. Gli atteggiamenti infantili o morettiani 'mi si nota di più se vengo o se non vengo' li lascio volentieri ad altri", dice Meloni in un colloquio con il Corriere della Sera commentando le critiche delle opposizioni. 🔗 Leggi su Agi.it
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Le polemiche sul presunto isolamento le lascio volentieri ad una sinistra disperata, per quanto invece riguarda chi adombra ragioni politiche per la mia assenza, ricordo che quando ho qualcosa da dire, la dico shorturl.at/wTZ18 x.com
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