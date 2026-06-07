Meloni | Sulla mia assenza al vertice in Montenegro polemiche ridicole di una sinistra disperata

Notizia in breve

Giorgia Meloni ha commentato le critiche sulla sua assenza al vertice europeo sui Balcani in Montenegro, definendole “ridicole” e provenienti da una “sinistra disperata”. La premier ha ribadito che non ha partecipato all’incontro e ha respinto le polemiche, senza fornire dettagli sulle motivazioni della sua assenza. Le dichiarazioni sono arrivate dopo che alcune forze politiche avevano sollevato questioni sulla sua mancata presenza.