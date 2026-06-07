L’oroscopo dell’Ortica

Da lortica.it 7 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 8 al 14 giugno, le stelle sono allineate, mentre i cittadini sono meno coinvolti. Per l’Ariete, questa settimana segna un periodo di cambiamenti e di attenzione alle questioni pratiche. La posizione degli astri suggerisce un momento di riflessione e di possibili decisioni importanti, anche se la risposta dell’ambiente circostante potrebbe essere meno favorevole rispetto alle aspettative.

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Settimana dall’8 al 14 giugno (Le stelle sono allineate. I cittadini molto meno.) Ariete. (21 marzo – 19 aprile). Parti come una ruspa senza freni e ti stupisci se qualcuno si sposta per non essere travolto. Questa settimana hai ragione più o meno quanto uno che entra contromano e suona pure il clacson. In amore prova ad ascoltare: non è una forma di debolezza.   Toro. (20 aprile – 20 maggio). Ti sei convinto che il mondo debba adattarsi ai tuoi ritmi. Purtroppo il mondo non è stato informato. Settimana favorevole alle cose concrete: mangiare bene, dormire meglio e ignorare chi ti propone “grandi opportunità” che puzzano di fregatura da tre chilometri. 🔗 Leggi su Lortica.it

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