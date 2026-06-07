Il segreto dietro Prince of Persia | perché nel 1989 sembrava arrivare dal futuro

Da esports247.it 7 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel 1989, il videogioco Prince of Persia aveva un aspetto e un gameplay che sembravano anticipare tecnologie e stili di narrazione ancora lontani nel tempo. La grafica era caratterizzata da sprite dettagliati e animazioni fluide per l’epoca, mentre il design del livello e la difficoltà elevata rappresentavano una sfida innovativa rispetto ad altri titoli. La combinazione di elementi tecnici e di gameplay contribuì a farlo sembrare futuristico rispetto a molte altre produzioni del periodo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ci sono videogiochi che invecchiano rapidamente (ma il discorso vale un po’ per tutti i prodotti culturali, ad onor del vero) e altri che, anche a distanza di decenni, continuano a suscitare la stessa domanda: come hanno fatto ad essere così avanti? È il caso del primo Prince of Persia, pubblicato nel 1989 (e oggi giocabile gratuitamente online anche su Archive.org ). Rivedendo oggi le sue animazioni, soprattutto quelle del protagonista mentre corre, salta o si aggrappa a una sporgenza, è difficile non restare colpiti pensando a quando fu sviluppato e pubblicato. In un’epoca in cui molti personaggi si muovevano in modo piuttosto rigido, il Principe sembrava possedere un peso e una naturalezza che appartenevano a una generazione successiva di videogiochi. 🔗 Leggi su Esports247.it

il segreto dietro prince of persia perch233 nel 1989 sembrava arrivare dal futuro
© Esports247.it - Il segreto dietro Prince of Persia: perché nel 1989 sembrava arrivare dal futuro
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Il giorno dei NUOVI Social Links! – Persona 4 Golden [04] | Gameplay 100%

Video Il giorno dei NUOVI Social Links! – Persona 4 Golden [04] | Gameplay 100%

Notizie e thread social correlati

The Rogue Prince of Persia Recensione: la rinascita roguelite della saga tra parkour perfetto e adrenalina puraUn nuovo capitolo della saga di Persia arriva con una formula roguelite che punta su azione frenetica e parkour impeccabile.

AWACS nel mirino: perché il colpo a Prince Sultan ridefinisce le strategie della guerra nel GolfoRecentemente, un attacco ha colpito un aereo da sorveglianza AWACS nel Golfo, suscitando attenzione sulle dinamiche militari della regione.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web