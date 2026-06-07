Guerra ibrida russa o dissidente? Il caso Artur Osipyan agita l’Armenia

In Armenia, un dissidente è stato condannato a tre anni di reclusione per aver organizzato manifestazioni contro il governo. La sentenza è arrivata dopo mesi di proteste e accuse di repressione nei confronti di chi si opponeva alle politiche dell’esecutivo. L’arresto ha suscitato reazioni da parte di gruppi per i diritti umani, che denunciano limitazioni della libertà di espressione e di associazione. La vicenda riguarda anche le accuse di uso di fondi europei per attività di protesta, ma il governo sostiene che si tratta di azioni legali contro un oppositore.

Veterano delle guerre del Nagorno-Karabakh Cresce un movimento civico a sostegno dell'attivista, incarcerato dopo un aspro diverbio con il premier uscente Pashinyan e in sciopero della fame Veterano delle guerre del Nagorno-Karabakh Cresce un movimento civico a sostegno dell'attivista, incarcerato dopo un aspro diverbio con il premier uscente Pashinyan e in sciopero della fame «Ma quale guerra ibrida russa? Qui in Armenia la guerra ibrida la sta facendo il governo contro i suoi cittadini, con gli stessi soldi che gli dà Bruxelles per fermare quella di Mosca». Non ha mezze parole Tigran Khzmalyan, leader del Partito europeo dell’Armenia (Epa), nel denunciare ciò che a lui e a un altro manipolo di persone riunitesi in presidio sembra un inaccettabile paradosso. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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