L’ex conduttore di Sanremo non tornerà a lavorare in Rai, nonostante le voci circolate negli ultimi mesi. Il suo nome è stato spesso associato a possibili ritorni e nuovi progetti, ma finora non ci sono state conferme ufficiali. Chi ha lasciato l’azienda spesso si è pentito, secondo alcune dichiarazioni recenti, e questa volta non è stato fatto alcun passo indietro.

Nessun ritorno a Viale Mazzini per l’ex re di Sanremo. Per mesi il suo nome è stato al centro di indiscrezioni, retroscena e ipotesi di mercato. Dopo un anno complicato sul Nove, molti osservatori del mondo televisivo avevano iniziato a immaginare un clamoroso ritorno di Amadeus in Rai. Eppure, nelle ultime ore è arrivata una presa di posizione che sembra mettere la parola fine a qualsiasi speculazione. L’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, ha infatti escluso in maniera netta la possibilità di rivedere il conduttore all’interno dell’azienda pubblica. Una dichiarazione che arriva in un momento particolarmente delicato per il futuro professionale dell’ex direttore artistico del Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

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© Tivvusia.com - “Chi lascia la Rai spesso se ne pente”: la stoccata di Rossi ad Amadeus

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