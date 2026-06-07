Le nuove puntate di Be My Sunshine dal 15 al 21 giugno 2026 porteranno sviluppi importanti anche per Zeynep, alle prese con un delicato problema di salute. Intanto Alper e Melisa affrontano tensioni durante i preparativi del matrimonio, mentre l’arrivo di Suzan e di suo figlio Okan apre una nuova fase ricca di contrasti e possibili colpi di scena. Dopo settimane segnate da eventi drammatici e momenti di grande tensione, gli abitanti di K?rlang?ç sembrano finalmente poter respirare. Il rapimento di Haziran e la tragica morte di Sinan hanno lasciato ferite profonde nella comunità, ma lentamente la vita sull’isola sta cercando di ritrovare il proprio equilibrio. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Be My Sunshine: Poyraz pronto a sposare Haziran, ma un misterioso neonato cambia tutto!

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