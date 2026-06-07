Be My Sunshine | Poyraz pronto a sposare Haziran ma un misterioso neonato cambia tutto!
Le nuove puntate di Be My Sunshine dal 15 al 21 giugno 2026 porteranno sviluppi importanti anche per Zeynep, alle prese con un delicato problema di salute. Intanto Alper e Melisa affrontano tensioni durante i preparativi del matrimonio, mentre l’arrivo di Suzan e di suo figlio Okan apre una nuova fase ricca di contrasti e possibili colpi di scena. Dopo settimane segnate da eventi drammatici e momenti di grande tensione, gli abitanti di K?rlang?ç sembrano finalmente poter respirare. Il rapimento di Haziran e la tragica morte di Sinan hanno lasciato ferite profonde nella comunità, ma lentamente la vita sull’isola sta cercando di ritrovare il proprio equilibrio. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
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#BeMySunshine [gio 4 giu] TRAMA televisione.altervista.org/be-my-sunshine… Poyraz riceve una notizia che lo costringe a tornare a casa TRAMA televisione.altervista.org/be-my-sunshine… x.com
Be My Sunshine anticipazioni 5 Giugno 2026 Haziran ha lasciato l'isola e si è trasferita a Smirne. Poyraz, prima la cerca dappertutto, poi accetta la cosa. Biricik, intanto, ha bisogno di finire i lavori nel negozio e scopre che Beyazit la sta boicottando e che ness facebook
Be my sunshine, anticipazioni settimanali dal 6 al 12 giugno: Poyraz promette di allontanarsi da HaziranCosa accadrà negli episodi Be my sunshine disponibili dal 6 al 12 giugno su Mediaset Infinity? Tutte le news sulla serie turca. superguidatv.it
Be My Sunshine, anticipazioni dal 25 al 29 maggio 2026: nuovi colpi di scena tra Haziran e PoyrazLa settimana dal 25 al 29 maggio 2026 si preannuncia ricca di emozioni per i fan di Be My Sunshine, la serie turca che ha conquistato il pubblico italiano ... ilsipontino.net