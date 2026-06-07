auto travolge cinque pedoni nel varesotto morta 17enne e quattro feriti gravi

Un'auto ha investito cinque pedoni nel Varesotto, provocando un morto e quattro feriti gravi. Una ragazza di 17 anni è deceduta sul posto, mentre gli altri quattro sono stati trasportati in ospedale con ferite gravi. L’incidente è avvenuto poco prima delle 16 lungo la strada statale 394 nel territorio di Maccagno con Pino. Le forze dell'ordine stanno accertando le cause dell’incidente.

Una ragazza di 17 anni è morta in seguito al drammatico incidente avvenuto poco prima delle 16 lungo la strada statale 394 del Verbano, nel territorio di Maccagno con Pino e Veddasca, in provincia di Varese. Secondo le prime informazioni, un’auto che viaggiava in direzione Maccagno avrebbe investito un gruppo di cinque pedoni uccidendo l’adolescente sul colpo e ferendo in modo grave altre quattro persone di età compresa tra i 15 e i 30 anni. Ferito ma non in pericolo di vita anche l’automobilista. La centrale operativa Soreu dei Laghi ha attivato un massiccio dispositivo di soccorso, inviando sul posto più elisoccorsi dalle basi di Como, Sondrio e Milano, oltre a diverse ambulanze, tra cui mezzi della Croce Rossa, della Padana Emergenza di Luino e della Sos di Cunardo, e un’automedica dell’Asst di Varese. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Auto travolge cinque pedoni nel Varesotto: morta una 17enne, quattro ragazzi sono gravi

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