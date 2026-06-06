Palazzina crolla dopo un' esplosione | un morto e due feriti Cosa è successo

Da iltempo.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’esplosione ha causato il crollo parziale di un edificio di due piani a Porto Sant’Elpidio. L’incidente ha provocato una vittima e due feriti. Le cause dell’esplosione sono ancora da determinare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Le operazioni di ricerca e messa in sicurezza sono in corso.

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Un'esplosione, per cause ancora da accertare, ha provocato il crollo parziale di un edificio di due piani a Porto Sant'Elpidio. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo ed estratto vivo dalle macerie un ragazzo, mentre è in corso la ricerca di una donna dispersa. Due i feriti soccorsi. I vigili del fuoco sono al lavoro con il nucleo Usar, droni, unità cinofile ed escavatori per le operazioni di ricerca. L'esplosione si è verificata poco dopo le 5 di questa mattina. Tra le macerie stanno lavorando i vigili del fuoco alla ricerca di altre persone presenti a quell'ora nell'edificio. L'esplosione ha completamente distrutto la palazzina e mandato in frantumi le vetrate degli edifici e dei negozi nel raggio di alcune centinaia di metri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Palazzina crolla dopo un'esplosione nel Fermano, un morto e due feriti

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