I Gemelli manifestano ansia in vista del loro compleanno, mentre i Pesci si sentono spesso fuori luogo. L’oroscopo musicale della settimana evidenzia queste sensazioni, senza proporre analisi o interpretazioni. La citazione di un artista italiano del 2016 sottolinea come alcuni artisti abbiano affrontato emozioni simili, ma senza entrare nel merito di motivazioni o situazioni specifiche. La narrazione si concentra su emozioni e percezioni generali, senza approfondimenti o commenti aggiuntivi.

«Sono uscito stasera ma non ho letto l’oroscopo», cantava Calcutta nel suo omonimo singolo del 2016, e faceva male. A non consultare le stelle, ovviamente, non a uscire (o a cantare). L’ astrologia, dopotutto, influenza le emozioni umane esattamente come la musica, e un Mercurio retrogrado può mandarci in palla esattamente quanto un tormentone estivo. Ecco perché, per affrontare questo inizio di stagione decisamente frizzantino, non c’è niente di meglio di una canzone che ci dia energia, che ci rassereni o che, in qualche modo, ci rispecchi: in fondo, siamo i main characters (ma anche i villains, occasionalmente) delle nostre vite e, come tali, meritiamo o non meritiamo una colonna sonora personalizzata? Certo che la meritiamo, cari figli delle stelle, e quindi ecco il vostro oroscopo musicale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Oroscopo musicale della settimana: Gemelli in ansia pre-compleanno, Pesci fuor d’acqua (come sempre)

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