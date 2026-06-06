Non riuscite a guardare un’altra donna e a dire ‘guarda che bella’ e non ‘è rifatta’? Basta veramente basta Avete problemi con voi stessi | lo sfogo di Katia Pedrotti

Katia Pedrotti, ex concorrente del Grande Fratello e influencer, ha condiviso uno sfogo sui social, parlando di messaggi ricevuti da settimane. In questi messaggi si insinuava che fosse tutta rifatta e che non si potesse guardare una donna senza pensare che fosse rifatta. Pedrotti ha risposto criticando chi fa commenti di questo tipo, sostenendo che chi li propone ha problemi con sé stesso.

“Sono un po’ di giorni che mi vengono scritti messaggi del tipo: ‘ Non ci prendere per i fondelli, tu che sei tutta completamente rifatta ‘”: inizia così lo sfogo di Katia Pedrotti, ex concorrente del Grande Fratello e oggi influencer. Pedrotti è testimonial di prodotti di bellezza e anche promotrice di uno stile di vita che segue la via della naturalezza ma i leoni da tastiera non la lasciano in pace. Da qui, le sue parole sui social: “Io sono una persona estremamente sincera, diretta e serena per dirvi che un continuo mandare dei messaggi del genere nasconde un grossissimo disagio personale. Come potete sprecare tempo per scrivere ad un’altra donna che nemmeno conoscete una roba del genere? Una persona che va a dire ad un’altra donna una cosa del genere è perché ha degli evidenti problemi con se stessa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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