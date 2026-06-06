meteo le previsioni in campania per sabato 6 giugno 2026

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, sabato 6 giugno 2026. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4006m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3983m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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