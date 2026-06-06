L'idea era stata lanciata dall'amico Fiorello ma la porta della Rai per Amadeus sembra chiusa. un ritorno a Viale Mazzini del conduttore? "Non mi risulta, è una persona a cui sono molto legato ma che ha fatto una scelta chiara e netta due anni fa per approdare ad altri lidi, la Rai ha straordinari talent portando Sanremo con Carlo Conti a dei record storici", ha detto l'ad del servizio pubblico Giampaolo Rossi intervenuto a Venezia all'evento de Il Foglio per la Festa dell'Innovazione. "Abbiamo investito sulla figura di Stefano De Martino, che non è un conduttore, ma che credo sarà una delle grandi risorse artistiche della tv. La Rai ha ampio spazio di manovra", ha detto ancora il dirigente sul prossimo Festival, il primo del ballerino e già navigato conduttore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Amadeus.

© Iltempo.it - La Rai chiude al ritorno di Amadeus: "Ha fatto una scelta chiara e netta"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La Rai chiude al ritorno di Amadeus: “Ha fatto una scelta netta”. Le parole su De Martino

Leggi anche: Amadeus non torna in Rai, l’ad Rossi: “Ha fatto una scelta chiara e netta”

Temi più discussi: Paolo Del Debbio chiude i battenti, la strana scelta su Dritto e Rovescio: chi lo rimpiazza; Link risultati live e video – Roma 2026, oggi la spada a squadre chiude gli Assoluti con finali dalle ore 19.30 in diretta su RAI Sport, al via anche i Tricolori Frecciarossa Paralimpici con ultimo atto al Pincio per il fioretto maschile A; Domenica In ultima puntata su Rai 1: giallo Mammucari e festa finale; La Rai cancella definitivamente Crotone.

Amadeus, la Rai chiude al ritorno: Ha fatto una scelta chiara e nettaL'idea era stata lanciata dall'amico Fiorello ma la porta della Rai per Amadeus sembra chiusa. un ritorno a Viale Mazzini del conduttore? iltempo.it

Dopo 8 anni di bilanci chiusi in pareggio, la Rai chiude l’esercizio 2025 con un risultato netto consolidato positivo per 9,3 milioni di euro. I dipendenti della tv di Stato per la prima volta avranno un premio di produzione al 100% #Rai #AscoltiTv x.com

La Rai chiude le porte ad Amadeus, Rossi: Ha fatto una scelta, noi abbiamo investito su altroL'amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi esclude categoricamente un ritorno del conduttore a due anni dal suo addio: Lo stimo ma abbiamo ... fanpage.it

qual è la tua opinione sui festival cinematografici? reddit