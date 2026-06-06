La Rai chiude al ritorno di Amadeus | Ha fatto una scelta chiara e netta

Da iltempo.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'idea era stata lanciata dall'amico Fiorello ma la porta della Rai per Amadeus sembra chiusa. un ritorno a Viale Mazzini del conduttore? "Non mi risulta, è una persona a cui sono molto legato ma che ha fatto una scelta chiara e netta due anni fa per approdare ad altri lidi, la Rai ha straordinari talent portando Sanremo con Carlo Conti a dei record storici", ha detto l'ad del servizio pubblico Giampaolo Rossi intervenuto a Venezia all'evento de Il Foglio per la Festa dell'Innovazione. "Abbiamo investito sulla figura di Stefano De Martino, che non è un conduttore, ma che credo sarà una delle grandi risorse artistiche della tv. La Rai ha ampio spazio di manovra", ha detto ancora il dirigente sul prossimo Festival, il primo del ballerino e già navigato conduttore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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