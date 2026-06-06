il governo proroga il taglio delle accise in arrivo il decreto

Notizia in breve

Il governo sta per firmare un decreto che prolunga il taglio delle accise sui carburanti. La decisione è stata annunciata dal ministro dell’Economia e sarà ufficializzata nelle prossime ore. La proroga si applica alle aliquote applicate sui carburanti e riguarda un intervento già in corso. Il decreto, ancora in fase di definizione, entrerà in vigore subito dopo la firma. Nessuna altra misura è stata comunicata al momento.