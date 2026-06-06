Il governo proroga il taglio delle accise in arrivo il decreto
Il governo sta per firmare un decreto che prolunga il taglio delle accise sui carburanti. La decisione è stata annunciata dal ministro dell’Economia e sarà ufficializzata nelle prossime ore. La proroga si applica alle aliquote applicate sui carburanti e riguarda un intervento già in corso. Il decreto, ancora in fase di definizione, entrerà in vigore subito dopo la firma. Nessuna altra misura è stata comunicata al momento.
AGI - Arriverà nelle prossime ore il decreto ministeriale per la proroga del taglio sulle accise, come annunciato dal ministro dell’ Economia Giancarlo Giorgetti. Ad anticipare cosa conterrà il decreto è stato ieri il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo intervento al convegno dei Giovani di Confindustria. "Le agevolazioni in corso verranno estese fino a fine mese", ha chiarito, "il governo continuerà ad agire sulle accise per abbassare il prezzo dell’energia ma si tratta di provvedimenti "costosi" e di orizzonte limitato, laddove servono misure strutturali come la creazione di un mercato unico europeo dell’energia e la reintroduzione del nucleare ". 🔗 Leggi su Agi.it
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