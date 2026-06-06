Pep Guardiola ha annunciato che non guiderà più la nazionale italiana. In una dichiarazione, il tecnico spagnolo ha affermato di voler prendersi una pausa dall’attività di allenatore, senza specificare un arco temporale. La decisione arriva dopo essere stato più volte associato alla panchina azzurra, ma ora ha chiarito che non intende assumere nuovi incarichi a breve termine.

di Francesco Spagnolo Guardiola non allenerà l’Italia. Il tecnico spagnolo ha confermato che la sua intenzione è quella di fermarsi per un po’. Tutti i dettagli. Pep Guardiola sembra intenzionato a prendersi una pausa prima di valutare il prossimo passo della sua carriera. Dopo gli anni trascorsi in Premier League, il tecnico catalano avverte il bisogno fisiologico di staccare la spina, ricaricare le batterie prima di ritornare in panchina. Nelle scorse settimane si era parlato tanto della possibilità di vederlo sulla panchina dell’Italia, ma per il momento questa ipotesi è molto lontana dal concretizzarsi. L’occasione per fare chiarezza è arrivata durante un evento in Spagna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Guardiola chiude le porte all’Italia: «Io ct? Adesso voglio fermarmi per un po’»

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Guardiola quiere ENTRENAR a Italia

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