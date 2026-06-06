Editoria digitale | il paradosso degli abbonamenti a un euro

Da ameve.eu 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le redazioni di giornali digitali si trovano a fronteggiare il paradosso degli abbonamenti a un euro, che permettono di raccogliere milioni di iscritti ma non generano profitti significativi. Nonostante la grande quantità di utenti iscritti, le entrate risultano insufficienti a sostenere i costi di produzione. La questione riguarda come una redazione con migliaia di dipendenti possa operare con entrate così basse e perché i numeri degli abbonati dichiarati non si traducano in ricavi concreti.

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Come può una redazione di migliaia di persone sopravvivere con un euro?. Perché i milioni di abbonati dichiarati non si trasformano in profitti?. Chi sta incassando davvero i guadagni generati dal traffico sui social?. Quali rischi corre la qualità dell'informazione se il prezzo resta irrisorio?.? In Breve Libération e Boston Globe offrono accessi a 1 euro o 1 dollaro.. Il Late Show di Jimmy Kimmel registra perdite di 40 milioni di dollari annui.. Substack distingue tra 1.000 abbonati paganti e oltre 10.000 sostenitori.. Il NYT impiega circa 6.000 persone con abbonamenti a prezzi simbolici..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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