Una nuova serie tv turca sta per essere trasmessa su Canale 5. La programmazione di Dentro la notizia si conclude prima delle vacanze estive, dopo aver avuto una stagione con ascolti discreti. La serie si inserisce nel palinsesto estivo del canale, che si prepara a sospendere le trasmissioni per alcune settimane. Non sono stati annunciati dettagli sulla trama o sulla data di inizio della nuova produzione.

Dentro la notizia si appresta ad andare in vacanza dopo una stagione di discreto successo sui teleschermi di Canale 5. Il programma d'informazione condotto da Gianluigi Nuzzi chiuderà i battenti il prossimo venerdì 12 giugno. Il conduttore avrà modo di godersi l'estate per poi tornare da settembre con la nuova edizione. Nel frattempo, Mediaset ha già annunciato cosa sostituirà Dentro la notizia. I piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di puntare sulle soap opera. In particolare, da lunedì 15 giugno il pomeriggio di Canale 5 vedrà la messa in onda di ben cinque serie tv. A partire dalle ore 13:45 fino alle 14:10 andrà in onda Beautiful per poi lasciare la linea a Forbidden Fruit fino alle 14:45 quando inizierà Far Away, la serie tv turca che sta registrando ascolti monster su Canale 5. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Dentro la notizia chiude su Canale 5: arriva una nuova serie tv turca

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