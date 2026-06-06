Bari 20.000 fedeli ai congressi | la Basilicata si sposta alla Fiera

Notizia in breve

Circa 20.000 fedeli si sono riuniti alla Fiera di Bari per i congressi biblici, spostandosi dalla Basilicata. Durante gli incontri, saranno proiettati video e realizzate interviste in tre weekend consecutivi. Le sessioni affrontano temi come l'uso dei principi biblici per gestire l'ansia quotidiana. La partecipazione si è svolta senza incidenti e con rispetto delle normative di sicurezza.