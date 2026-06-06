Bari 20.000 fedeli ai congressi | la Basilicata si sposta alla Fiera
Circa 20.000 fedeli si sono riuniti alla Fiera di Bari per i congressi biblici, spostandosi dalla Basilicata. Durante gli incontri, saranno proiettati video e realizzate interviste in tre weekend consecutivi. Le sessioni affrontano temi come l'uso dei principi biblici per gestire l'ansia quotidiana. La partecipazione si è svolta senza incidenti e con rispetto delle normative di sicurezza.
? Domande chiave? In Breve Oltre 2.800 Testimoni di Geova della Basilicata si preparano per i grandi congressi a Bari nel mese di giugno. Oltre 2.800 persone provenienti dalla Basilicata parteciperanno ai raduni tematici in programma a Bari durante il mese di giugno. L’evento, intitolato Felici per sempre, vedrà la partecipazione di un pubblico complessivo che supererà le 20 mila presenze presso la Fiera del Levante. I fedeli lucani si sposteranno verso il capoluogo pugliese per tre diversi fine settimana, concentrati tra il 12 e il 28 giugno. Il programma prevede tre appuntamenti specifici per i partecipanti. I primi si svolgeranno dal 12 al 14 giugno, seguiti dal secondo turno tra il 19 e il 21 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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