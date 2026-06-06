Ascolti TV | Venerdì 5 Giugno 2026 Italia loves Unesco vince col 14.9% L’Erede cala al 13.2% Ore 14 Sera chiude al 7%
Nella serata di ieri, venerdì 5 giugno 2026, su Rai1 Campioni del Mondo – Italia loves Unesco interessa 1.881.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Canale5 L’Erede conquista 1.618.000 spettatori con uno share del 13.2%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 813.000 spettatori pari al 7%. Su Italia1 Invasion – Sotto attacco incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Albatross segna 515.000 spettatori (3.1%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.157.000 spettatori (9.8%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 934.000 spettatori e il 7.3%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Indovina chi? ottiene 347.000 spettatori (2.3%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 588.000 spettatori con il 3. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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