Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-06-2026 ore 11 | 25

Il servizio di Astral Infomobilità segnala code in esterna a Roma lungo il raccordo anulare. La situazione si è sviluppata nella mattinata del 5 giugno 2026, alle 11:25. Non sono state segnalate chiusure o incidenti specifici, ma si consiglia di verificare aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.

Astral infomobilità un servizio della regione Lazio con il raccordo anulare Code in esterna a Roma vicino via del mare mentre mi interroga abbiamo code tra Cassia bis e salario tra Nomentana e 24 e in galleria Appia così anche sul tratto Urbano della A24 da Fiorentini Portonaccio in direzione centro code sulla roma-fiumicino l'altezza divide i capelli verso l'euro che chiude anche sulla Pontina all'altezza di Aprilia in direzione Latina a Federico Di Lernia Trani immobilità è tutto Grazie per l'attenzione prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationastral20260605file04bd489f-b68b-4657-a972-1c4a404cd6eaviabilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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