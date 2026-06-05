Una firma che vale milioni Chi incassa il 5xmille a Bologna e chi resta a mani vuote

In città, almeno 115.034 persone hanno scelto di destinare il 5 per mille alla Fondazione Ant-Assistenza nazionale tumori. Questa decisione permette alla fondazione di ricevere fondi che vengono utilizzati per sostenere le attività di assistenza e ricerca. Chi ha optato per questa firma ha deciso di contribuire direttamente a progetti legati alla lotta contro il cancro, mentre altri cittadini non hanno destinato questa quota.

Per almeno 115.034 cittadini la Fondazione Ant-Assistenza nazionale tumori rappresenta qualcosa di importante, di concreto, di irrinunciabile. Tanti sono coloro che hanno deciso di destinare il 5xmille a questo ente del terzo settore per finanziare la sua attività di assistenza oncologica. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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