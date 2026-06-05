toscana aeroporti a maggio superata per la prima volta la soglia del milione di passeggeri

Notizia in breve

A maggio, Toscana Aeroporti ha registrato oltre un milione di passeggeri, segnando un aumento del 5,6% rispetto all’anno precedente. È la prima volta che il numero di utenti supera questa soglia mensile. I dati riguardano i voli in partenza e in arrivo nello scalo toscano. La crescita si è verificata su base mensile e rappresenta un record per il periodo.