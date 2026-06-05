Toscana Aeroporti a maggio superata per la prima volta la soglia del milione di passeggeri
A maggio, Toscana Aeroporti ha registrato oltre un milione di passeggeri, segnando un aumento del 5,6% rispetto all’anno precedente. È la prima volta che il numero di utenti supera questa soglia mensile. I dati riguardano i voli in partenza e in arrivo nello scalo toscano. La crescita si è verificata su base mensile e rappresenta un record per il periodo.
Firenze, 5 giugno 2026 – Risultati record per Toscana Aeroporti. A maggio superata per la prima volta la soglia del milione di passeggeri (+5,6%). Entrambi i segmenti di mercato risultano in aumento: internazionale (+6,2%) e nazionale (+1,2%). Il Sistema Aeroportuale Toscano, con i risultati record conseguiti in ogni singolo mese del 2026, ha complessivamente superato i 3,7 milioni di passeggeri nei primi cinque mesi del 2026 con un incremento del +6,5% sul 2025. L’ aeroporto “Amerigo Vespucci” di Firenze, con 398 mila passeggeri transitati, ha registrato il miglior mese di maggio di sempre con una crescita del +2,0% sul 2025. Nel mese risultano in crescita entrambi i segmenti di mercato: internazionale (+2,2%) e nazionale (+0,8%). 🔗 Leggi su Lanazione.it
2026-03-13 FIRENZE - TOSCANA AEROPORTI, CRESCITA UTILE E PASSEGGERI
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