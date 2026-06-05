La finale di singolare maschile a Roland Garros sarà tra Cobolli e Zverev, dopo il ritiro di Arnaldi. L'italiano ha abbandonato la competizione prima di affrontare l’avversario, rendendo impossibile il match tra i due connazionali. La decisione di Arnaldi è stata comunicata durante il torneo, senza dettagli specifici sulle ragioni. La finale si giocherà tra i due giocatori stranieri, senza partecipazione italiana.

Il tanto atteso derby italiano maschile al Roland Garros non si è disputato a causa del ritiro di Matteo Arnaldi. Flavio Cobolli accede alla finale, dove affronta il tedesco Alexander Zverev. A pochi minuti dall’ingresso sul Court Philippe Chatrier, Matteo Arnaldi ha comunicato il forfait e ha rinunciato alla semifinale del Roland Garros 2026. La causa del ritiro è un virus che lo ha pesantemente debilitato e gli ha reso impossibile disputare la partita contro il connazionale Flavio Cobolli. L’imprevisto cancella il match con grandissimo rammarico per tutti. La partita, se si fosse giovata, avrebbe rappresentato probabilmente il derby maschile più prestigioso della storia del tennis italiano. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Tennis, Roland Garros: Cobolli-Zverev sarà la finale, il motivo del ritiro di Arnaldi

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ROLAND GARROS: si ritira ARNALDI, la finale sarà Zverev – Cobolli

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