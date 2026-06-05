Scontro auto-moto paura per due giovani | sono gravi

Notizia in breve

Un incidente tra auto e moto si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo una strada di Riva del Garda, vicino a San Tommaso. Due giovani coinvolti sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Nessuna altra vettura è rimasta coinvolta. Le autorità stanno valutando eventuali responsabilità.