Sabato botanico | Visita guidata a Orto e museo botanico

Notizia in breve

Sabato si terrà una visita guidata all’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa, aperta al pubblico. L’evento è organizzato come ogni terzo sabato del mese e permette di esplorare le collezioni vegetali, evidenziando le variazioni stagionali. La visita offre la possibilità di conoscere un patrimonio botanico raro e ricco di specie diverse. L’ingresso è aperto a tutti e l’appuntamento è previsto nel pomeriggio.