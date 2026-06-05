Sabato botanico | Visita guidata a Orto e museo botanico
Sabato si terrà una visita guidata all’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa, aperta al pubblico. L’evento è organizzato come ogni terzo sabato del mese e permette di esplorare le collezioni vegetali, evidenziando le variazioni stagionali. La visita offre la possibilità di conoscere un patrimonio botanico raro e ricco di specie diverse. L’ingresso è aperto a tutti e l’appuntamento è previsto nel pomeriggio.
Come ogni terzo sabato del mese, l’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa propone una visita guidata dedicata alle sue preziose collezioni vegetali per scoprire un patrimonio botanico unico, che muta nel corso delle stagioni. Ecco gli appuntamenti estivi 2026 che si terranno alle ore 17:00. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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Anche in estate tornano gli appuntamenti mensili con il Ogni terzo sabato del mese, l’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa propone una visita guidata dedicata alle sue preziose collezioni vegetali per scoprire un patrimon facebook
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