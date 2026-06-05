Riforma della disabilità | dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe Tre incontri

Da orizzontescuola.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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