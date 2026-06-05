Prato frodi nell' importazione di auto di lusso | sequestri e misure cautelari

Sono stati sequestrati 61 veicoli di lusso e oltre sei milioni di euro tra conti bancari a seguito di un'operazione contro un'associazione criminale. Le indagini hanno scoperto una rete che si occupava di frodi sull’IVA nell’importazione di auto di alta gamma dalla Germania. Le autorità hanno adottato misure cautelari e sequestri per interrompere le attività illecite.

Smantellata un'associazione criminale dedita a una maxi frode sull'iva nell'importazione di autovetture di lusso dalla Germania e sequestrati beni, tra cui 61 veicoli, e conti per oltre sei milioni di euro. Sotto il coordinamento degli uffici della procura europea (Eppo) di Bologna, Torino e Palermo, i finanzieri del comando provinciale di Prato hanno dato esecuzione a una serie di provvedimenti emessi dal tribunale di Civitavecchia. Disposta l'applicazione di misure cautelari personali e reali nei confronti di sette persone (due arresti domiciliari, due obblighi di dimora, un obbligo di presentazione alla Pg e due interdizioni all'esercizio di cariche direttive presso società e altri enti giuridici) e sei società. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Prato - Frodi nell'importazione di auto di lusso: sequestrati 6 milioni di euro

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