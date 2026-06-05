Performance marketing | come Canella Business trasforma il budget pubblicitario in fatturato
Il performance marketing si sta affermando come metodo per convertire gli investimenti pubblicitari in fatturato. Canella Business ha adottato strategie di marketing digitale che ottimizzano il ritorno economico delle campagne online. La pubblicità digitale, ormai, si basa su dati e risultati concreti, riducendo le spese inutili e migliorando l’efficacia degli investimenti. Questa trasformazione si riflette in una maggiore attenzione alla misurabilità e alla performance delle campagne pubblicitarie, con un focus su risultati tangibili.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Venezia, 4 Giugno 2026. La pubblicità online ha smesso da tempo di essere una questione di visibilità per diventare una questione di matematica. Ogni euro investito in advertising digitale produce un ritorno misurabile, oppure no, e la differenza tra i due esiti raramente dipende dalla piattaforma scelta. Dipende dalla strategia che la governa. Eppure la maggioranza delle piccole e medie imprese italiane continua a impostare campagne su Google Ads o Meta Ads affidandosi all’intuito: pubblico generico, keyword scelte a sensazione, nessun tracciamento serio delle conversioni. Il risultato è un budget che si consuma senza generare clienti, e l’idea, sbagliata, che il digitale “per noi non funzioni”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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