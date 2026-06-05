Venerdì, la Nasa ha ordinato agli astronauti di mettersi al riparo a bordo della Stazione Spaziale Internazionale a causa di una perdita d’aria. Dopo aver identificato il problema, gli astronauti sono tornati a bordo per eseguire le riparazioni necessarie. La perdita si è verificata in una sezione della stazione, e le operazioni di manutenzione sono state condotte in sicurezza.

Venerdì la Nasa ha ordinato temporaneamente agli astronauti di mettersi al riparo durante le riparazioni di una nuova perdita a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. I cinque astronauti si sono trasferiti nella capsula SpaceX attraccata alla stazione mentre i cosmonauti lavoravano per riparare la perdita, che si trova sul lato russo del laboratorio orbitante. La decisione è stata presa “per estrema cautela”, ha detto la portavoce della Nasa Bethany Stevens tramite X. L’equipaggio ha lasciato la capsula ed tornato alle operazioni regolari dopo che i lavori di riparazione sono terminati. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Perdita d’aria sulla Stazione Spaziale Internazionale, l’equipaggio torna a bordo dopo la riparazione

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Nasa, allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale per una perdita d'aria

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