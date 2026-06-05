Orrore a Porto Recanati | trovate le carcasse di 55 cani e un gatto C' è un indagato

Da feedpress.me 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Porto Recanati sono state trovate 55 carcasse di cani e un gatto in un'area isolata. La scoperta ha portato all'apertura di un’indagine e all’iscrizione nel registro degli indagati di una persona. Le autorità stanno verificando le circostanze del decesso degli animali e le eventuali responsabilità. La comunità locale è sconvolta da questa notizia. La polizia ha avviato accertamenti per chiarire le cause e l’origine dei ritrovamenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una scoperta agghiacciante che ha scosso le comunità locali al confine tra le province di Macerata e Ancona. In località Scossicci, lungo una scarpata che delimita i territori comunali di Porto Recanati e Loreto, sono stati r invenuti i resti in avanzato stato di decomposizione di 55 cani e di un gatto. Molte delle carcasse si trovavano all'interno di sacchi di plastica neri. Lo stato dei reperti e la stratificazione dei ritrovamenti hanno spinto gli inquirenti a ipotizzare che quell'area isolata sia stata utilizzata per lungo tempo come un vero e proprio cimitero illegale e luogo di smaltimento clandestino di animali. Le indagini e il primo indagato L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Macerata e condotta sul campo dai Carabinieri Forestali, ha già fatto registrare una svolta significativa. 🔗 Leggi su Feedpress.me

orrore a porto recanati trovate le carcasse di 55 cani e un gatto c 232 un indagato
© Feedpress.me - Orrore a Porto Recanati: trovate le carcasse di 55 cani e un gatto. C'è un indagato
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Carcasse di cani trovate tra Loreto e Porto Recanati, il sospettato è un cacciatore di 53 anniTra Loreto e Porto Recanati sono state trovate carcasse di cani abbandonate in un terreno dismesso, che è stato utilizzato come deposito clandestino.

Ritrovate oltre 50 carcasse di cani in cimitero abusivo: indagato un cacciatoreNella zona sono state trovate più di 50 carcasse di cani, tutte rinvenute in un cimitero abusivo che si trova su un terreno abbandonato.

porto recanati orrore a porto recanatiOrrore a Porto Recanati: trovate le carcasse di 55 cani e un gatto. C'è un indagatoI resti degli animali, molti dei quali chiusi in sacchi neri, abbandonati in una scarpata al confine con Loreto. A diversi esemplari era stato strappato il microchip. Taffo Pet: Mancata la decenza um ... gazzettadelsud.it

Trovati altri 16 cani morti nella discarica dell’orrore tra Loreto e Porto Recanati: le salme salgono a 43 in pochi giorniIl bilancio continua ad aggravarsi. Nello stesso punto tra Loreto e Porto Recanati dove nei giorni scorsi erano stati recuperati 27 cani e un gatto, chiusi in sacchi di crocchette e gettati oltre il ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web