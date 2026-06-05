A Porto Recanati sono state trovate 55 carcasse di cani e un gatto in un'area isolata. La scoperta ha portato all'apertura di un’indagine e all’iscrizione nel registro degli indagati di una persona. Le autorità stanno verificando le circostanze del decesso degli animali e le eventuali responsabilità. La comunità locale è sconvolta da questa notizia. La polizia ha avviato accertamenti per chiarire le cause e l’origine dei ritrovamenti.

Una scoperta agghiacciante che ha scosso le comunità locali al confine tra le province di Macerata e Ancona. In località Scossicci, lungo una scarpata che delimita i territori comunali di Porto Recanati e Loreto, sono stati r invenuti i resti in avanzato stato di decomposizione di 55 cani e di un gatto. Molte delle carcasse si trovavano all'interno di sacchi di plastica neri. Lo stato dei reperti e la stratificazione dei ritrovamenti hanno spinto gli inquirenti a ipotizzare che quell'area isolata sia stata utilizzata per lungo tempo come un vero e proprio cimitero illegale e luogo di smaltimento clandestino di animali. Le indagini e il primo indagato L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Macerata e condotta sul campo dai Carabinieri Forestali, ha già fatto registrare una svolta significativa. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Orrore a Porto Recanati: trovate le carcasse di 55 cani e un gatto. C'è un indagato

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