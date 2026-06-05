Oroscopo di oggi 5 giugno 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

Da feedpress.me 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi, un uomo di 45 anni è stato arrestato in un quartiere residenziale dopo aver tentato di forzare un appartamento. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto la segnalazione di un'azione sospetta. L’uomo è stato trovato con strumenti da scasso e portato in centrale. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio. La vicenda è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno verificando eventuali collegamenti con altri tentativi di furto nella zona.

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A cura di Barbanera Aggiornato il 5 giugno 2026 Ariete. 213 – 204 Se siamo in partenza, la Luna in Acquario promette spostamenti piacevoli e incontri interessanti. Esperienze formative, contatto con nuove idee. Poca abbondanza sul fronte delle conquiste? Mettiamo il cuore in ascolto, chissà che non capti un segnale. Toro. 214 – 205 Senza rimpianti né amarezza, lasciamo che un amore esca di soppiatto dalla porta di servizio per accogliere degnamente la persona giusta per noi. Nelle solite attività riusciamo a rimanere a galla, ma se siamo in carriera, fatichiamo di più a stare al passo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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