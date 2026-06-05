Oroscopo di oggi 5 giugno 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

Notizia in breve

Oggi, un uomo di 45 anni è stato arrestato in un quartiere residenziale dopo aver tentato di forzare un appartamento. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto la segnalazione di un'azione sospetta. L’uomo è stato trovato con strumenti da scasso e portato in centrale. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio. La vicenda è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno verificando eventuali collegamenti con altri tentativi di furto nella zona.