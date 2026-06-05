Omicidio a Boscotrecase uccide un uomo al termine di una lite | preso il presunto assassino e trasferito in caserma

Un uomo è stato ucciso nel pomeriggio di oggi a Boscotrecase, nel Napoletano, in via Promiscua. La vittima è stata colpita a seguito di una lite. Il presunto responsabile è stato arrestato e trasferito in caserma. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Omicidio nel pomeriggio di oggi a Boscotrecase, nel Napoletano. Il fatto è avvenuto in via Promiscua. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata. Il delitto è avvenuto intorno alle 16. In zona alcuni residenti hanno sentito l'esplosione di alcuni colpi d'arma da fuoco ed hanno immediatamente allertato il 112. Quando i soccorritori sono giunti sul posto per la vittima già non c'era più nulla da fare. La vittima è Salvatore Solimeno, nato il 30.01.1980 e già noto alle forze dell’ordine: sarebbe stato colpito da almeno un colpo d’arma da fuoco che potrebbe aver reciso l’arteria femorale. I fatti sono avvenuti in un’area comune alle spalle dell’appartamento di corso umberto I e I’uomo che avrebbe sparato abita a via Promiscua 22 ed anche lui è già noto alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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