Non sentono le sirene e guidano in piazza Goldoni | colpiti da un' autobotte in emergenza due a Cattinara

Notizia in breve

Due persone sono rimaste coinvolte in un incidente in piazza Goldoni, quando un’autobotte in emergenza le ha colpite. Le vittime si trovavano nell’incrocio, probabilmente perché non avevano sentito le sirene dell’autopompa che scendeva a tutta velocità dalla galleria Sandrinelli. L’incidente si è verificato senza che i veicoli coinvolti si fermassero, mentre l’autobotte procedeva in emergenza. Nessuna informazione sulle condizioni delle persone coinvolte.