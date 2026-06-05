Non sentono le sirene e guidano in piazza Goldoni | colpiti da un' autobotte in emergenza due a Cattinara
Due persone sono rimaste coinvolte in un incidente in piazza Goldoni, quando un’autobotte in emergenza le ha colpite. Le vittime si trovavano nell’incrocio, probabilmente perché non avevano sentito le sirene dell’autopompa che scendeva a tutta velocità dalla galleria Sandrinelli. L’incidente si è verificato senza che i veicoli coinvolti si fermassero, mentre l’autobotte procedeva in emergenza. Nessuna informazione sulle condizioni delle persone coinvolte.
Si trovavano in mezzo all'incrocio probabilmente perché non avevano sentito le sirene dell'autopompa, che scendeva a spron battuto dalla galleria Sandrinelli. Ma il conducente del mezzo dei vigili del fuoco, che in quel momento si dirigeva verso un incendio in corso in via Crispi, forse. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Notizie e thread social correlati
Milano, il trucco architettonico medievale nascosto a Piazza Mercanti: dove i sussurri si sentono da lontanoA Milano, nel cuore di Piazza Mercanti, si cela un antico trucco architettonico medievale che pochi notano.