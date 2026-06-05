Naspi a giugno 2026 quando viene pagata | consulta le possibili date di accredito

Il pagamento della NASpI di giugno 2026, relativo alla mensilità di maggio, è attualmente in fase di elaborazione. Le date di accredito possibili non sono state ancora ufficialmente comunicate, ma si può prevedere che avvengano entro i primi giorni del mese. La somma verrà accreditata sui conti correnti dei beneficiari secondo le tempistiche stabilite dall’INPS, che generalmente varia tra il primo e il quinto giorno lavorativo del mese.

. Il pagamento della NASpI di giugno 2026 (disoccupazione INPS), relativo alla mensilità maturata a maggio, è in fase di elaborazione. Come previsto dalle prassi dell'Istituto, l' INPS non adotta un calendario unico nazionale: le tempistiche di accredito sono individuali e variano in base alla sede territoriale competente e alla gestione della singola domanda. Previsioni per l'accredito (giugno 2026) In base all'andamento dei flussi di pagamento dei mesi precedenti, le prime erogazioni potrebbero essere disposte: Tra il 10 e il 15 giugno 2026. Si tratta di una stima basata sulle tempistiche ordinarie INPS e non di un calendario ufficiale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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NASPI Marzo 2026: Quando arriva il pagamento INPS e come controllare gli accrediti

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