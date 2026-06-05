Mobilità personale educativo pubblicati i trasferimenti Ecco i BOLLETTINI per provincia AGGIORNATO

Gli Uffici scolastici hanno pubblicato i bollettini con i risultati dei trasferimenti del personale educativo. I documenti sono disponibili per ogni provincia e aggiornati recentemente. Le pubblicazioni indicano le assegnazioni e le variazioni di sede per gli insegnanti e gli operatori. Nessuna indicazione su numeri complessivi o dettagli specifici. La pubblicazione avviene periodicamente e riguarda le assegnazioni di ruolo e i trasferimenti interprovinciali.

Gli Uffici scolastici stanno pubblicando i BOLLETTINI con gli esiti della mobilità del personale educativo per l’a.s. 202627. Il risultato del movimento richiesto, sia positivo che negativo, viene comunque inviato tramite e mail all’indirizzo noto al sistema. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore 8 e 30 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate Graduatorie GPS 2026 verso la pubblicazione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Mobilità scuola 2026/2027: resi noti gli esiti relativi al personale educativoTrasmessi i risultati dei movimenti per l’anno scolastico 2026/2027. A breve la pubblicazione sui siti internet degli Uffici Scolastici Territoriali ... flcgil.it

Mobilità personale educativo 2026/2027: pubblicati gli esiti dei trasferimenti – SCARICA L’ELENCOIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso noti nella giornata del 4 giugno 2026 gli esiti dei trasferimenti e passaggi del personale educativo per il prossimo anno scolastico, nel rispetto dei ... tecnicadellascuola.it