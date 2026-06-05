Meteo che tempo farà nel fine settimana | le previsioni della protezione civile

Da perugiatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel fine settimana, sabato 6 e domenica 7 giugno, sono previste condizioni meteorologiche variabili. La protezione civile della Regione Umbria ha aggiornato le previsioni al 5 giugno. Per entrambe le giornate, si attendono piogge sparse e temperature in calo. Le previsioni indicano anche venti moderati e possibilità di temporali nelle ore pomeridiane. Non sono stati segnalati eventi estremi o situazioni di rischio imminente.

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Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 6 e domenica 7 giugno, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 5 giugno. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “una perturbazione atlantica si sta. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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