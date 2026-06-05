Meteo che tempo farà nel fine settimana | le previsioni della protezione civile

Nel fine settimana, sabato 6 e domenica 7 giugno, sono previste condizioni meteorologiche variabili. La protezione civile della Regione Umbria ha aggiornato le previsioni al 5 giugno. Per entrambe le giornate, si attendono piogge sparse e temperature in calo. Le previsioni indicano anche venti moderati e possibilità di temporali nelle ore pomeridiane. Non sono stati segnalati eventi estremi o situazioni di rischio imminente.

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 6 e domenica 7 giugno, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 5 giugno. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “una perturbazione atlantica si sta. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Meteo in Liguria, che tempo farà nel weekend Le previsioni di 3Bmeteo

Temi più discussi: Meteo, che tempo farà: le previsioni della protezione civile; L’anticiclone africano scalda la Lombardia: punte fino a 35 gradi in pianura. Che tempo farà il ponte del 2 giugno; Che tempo farà a giugno, luglio e agosto 2026: le previsioni di lungo periodo dell’Aeronautica Militare; Meteo in Liguria, che tempo farà nel weekend? Le previsioni di 3Bmeteo.

Che tempo farà oggi #1giugno? Ecco le previsioni #meteo per la giornata. x.com

Meteo Italia: in arrivo piogge e temporali, dove e quando. Le previsioniGli effetti della prima perturbazione del mese continuano a farsi sentire con piogge e temporali intensi lungo tutto lo stivale. Le previsioni. meteo.it

Previsioni meteo ponte 2 giugno: ecco che tempo farà da nord a sudIl ponte del 2 giugno si apre con l’Italia ancora immersa in un clima da piena estate, ma il quadro meteorologico è destinato a ... msn.com