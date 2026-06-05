Un musical scritto e diretto da Luciano Cannito ripercorre la vita di Raffaella Carrà, evidenziando il suo ruolo nel cambiare il concetto di libertà e sensualità. Il progetto non è solo un omaggio, ma anche un tributo alla donna che ha rivoluzionato il panorama artistico e culturale, influenzando più generazioni. La produzione si focalizza sulla figura di Carrà, sottolineando il suo coraggio e la sua capacità di rompere gli schemi tradizionali.

Scritto e diretto da Luciano Cannito, Raffaella – Il Musical, non è semplicemente un omaggio all’artista Raffaella Carrà, ma è anche un modo per celebrare il coraggio di una donna libera e rivoluzionaria che ha segnato intere generazioni. Raffaella – Il Musical, progetto artistico di Valeria Arzenton ( leggi la nostra intervista ), è il primo biographical musical dedicato alla straordinaria vita e carriera di una leggenda e icona senza tempo, qual è Raffaella Carrà. Lo spettacolo ripercorre la sua storia personale e artistica, dagli esordi in Italia al trionfale successo in Spagna. Luciano Cannito è alla ricerca della “sua” Carrà e degli altri protagonisti del musical: i provini si tengono a Roma il 12 e il 16 giugno, per chi si volesse candidare. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Luciano Cannito: “Raffaella Carrà ha rivoluzionato il concetto di libertà e sensualità”

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