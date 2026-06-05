LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | cinque al comando gruppo a 5’40

Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia femminile 2026, cinque atlete si trovano in testa al gruppo, che si trova a circa 5 minuti e 40 secondi di distanza. La classifica generale mostra ancora possibilità di recupero per il gruppo, che potrebbe riavvicinarsi alle leader, soprattutto in vista del GPM previsto tra circa 26 chilometri. La corsa continua con le atlete in testa che mantengono il vantaggio e il gruppo che si avvicina.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE 15.31 Con questo distacco il gruppo potrebbe ancora riuscire a rientare sulle battistrada, sarà decisivo il GPM che terminerà a 26.5 km dal traguardo. 15.28 Tra 20 km inizierà l’ascesa di Pietragavina. 15.25 In testa al gruppo ci sono a tirare Lidl – Trek e Human Powered Health. 15.22 60 km al termine della frazione. 15.19 La strada per la corsa tenderà a salire fino ai piedi del GPM. 15.16 Cotinua a diminuire il vantaggio della fuga, che è ora di 6?. 15.13 Allison Jackson ha vinto nel 2023 la Parigi-Roubaix femminile, l’atleta canadese non è certo l’ultima arrivata. 🔗 Leggi su Oasport.it

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