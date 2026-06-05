La tregua in Libano e l'opposizione di Hezbollah, il voto alla Camera sull'energia nucleare, e il comunicato della presidenza della Repubblica sulla grazia a Minetti Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni titolano sul rinnovo del fragile cessate il fuoco fra Israele e Libano a cui però Hezbollah, escluso dai negoziati, ha detto che non aderirà, e sulla morte di un casco blu dell’ONU nel sud del Libano, altri si occupano del voto favorevole alla Camera sul disegno di legge delega sul nucleare in Italia, altri ancora aprono sul comunicato della presidenza della Repubblica che chiude la vicenda della grazia a Nicole Minetti dopo la conclusione del supplemento di indagine da parte della procura di Milano. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le prime pagine di oggi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

RASSEGNA STAMPA 10 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI

Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 giugno: la rassegna stampa; Le prime pagine di Repubblica, dal 1996 al 2005: in fondo poteva andare peggio?; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 maggio: la rassegna stampa; Le prime pagine di oggi.

Buongiorno giallorossi! Ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi #ASRoma #RomanewsEU x.com

Le prime pagine di oggiL'aumento di spesa per la transizione energetica, l'attacco ucraino a San Pietroburgo, la grazia a Minetti, e la semifinale fra Arnaldi e Cobolli al Roland Garros ... ilpost.it

Solo 70 pagine la prima volta che leggo e wow! reddit

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 4 giugno 2026Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in ... msn.com